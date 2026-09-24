В Пушкинском округе в 2026 году обновили более 7 км теплосетей

Теплосети протяженностью более семи километров обновили в Пушкинском округе в 2026 году в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2026 году в Пушкинском округе обновили девять участков тепловых сетей общей протяженностью более семи километров. Параллельно специалисты готовят котельные: три из пяти модернизируемых объектов — «7 квартал», «Оранжерейная» и «Школьная-2» в Ивантеевке — уже готовы к сезону. Работы на котельной № 2 в поселке Лесной и котельной на Октябрьской улице в микрорайоне Мамонтовка находятся на завершающей стадии.

В 2025 году в округе заменили более двух километров ветхих теплосетей. Работы провели между отопительными сезонами, после чего выполнили гидравлические испытания и регулировку систем. Новые трубы проложили в поселке Зеленый городок у домов 2, 4, 6 и 8, в Софрино-1 на территории воинской части 75555, в поселке Лесной от дома 7 на Советской улице до дома 12 в микрорайоне Юбилейный, а также в Ивантеевке на улице Советский проспект. Вместе с трубами обновили запорную арматуру. Предварительная изоляция труб снижает теплопотери, а защита от коррозии увеличивает срок службы сетей.

24 сентября специалисты провели пробные топки на котельных, проверили дизель-генераторы на случай отключения электричества и испытали котлы и сопутствующее оборудование. Ремонт оборудования завершается. Для реагирования на возможные аварии сформировали 25 бригад: в их составе 98 специалистов, в распоряжении — 50 единиц техники и 60 единиц оборудования.

Отопительный сезон планируют начать в конце сентября — начале октября. Точную дату определят с учетом погоды: по установленному правилу среднесуточная температура должна держаться ниже +8 градусов в течение пяти дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.