2 жилых дома возведут на востоке Москвы по программе реновации

Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков сообщил о согласовании проектов двух домов, которые построят по реновации на востоке столицы — в Измайлове и Новогирееве. Оба здания появятся на месте снесенных пятиэтажек 1960-х годов, в районах с хорошо развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

В Измайлове построят дом из трех секций. Его общая площадь составит 1,8 тыс. кв. метров, а разместится он на участке 0,6 га по адресу: Сиреневый бульвар, участок № 16/½. В доме будет 244 квартиры общей площадью 12,8 тыс. кв. метров.

Второй дом возведут по адресу: Федеративный проспект, участок № 22/2 — рядом со станцией метро «Новогиреево» и Терлецким лесопарком.

«Проект предполагает возведение односекционного жилого здания на 161 квартиру. Общая площадь жилья в доме составит почти 10 тыс. кв. м. Строительство будет проходить на месте пятиэтажки 1967 года, включенной в программу реновации», — пояснил Иван Щербаков.

Квартиры сдадут с чистовой отделкой из современных, долговечных и безопасных материалов — по стандартам программы реновации. На первых этажах разместят коммерческие помещения. Прилегающую территорию благоустроят: во дворах появятся детские и спортивные площадки, высадят деревья и для удобства маломобильных жителей создадут безбарьерную среду.