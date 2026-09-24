В Рузском округе 26 сентября начнется акция «7/57. Старт в долголетие»

Поликлиника № 1 в поселке Тучково Рузского округа 26 сентября будет работать до полуночи: жители смогут пройти диспансеризацию и сделать прививки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Областная акция «7/57. Старт в долголетие» начнется 26 сентября в Рузской больнице. В этот день поликлиника № 1 поселка Тучково будет принимать жителей до полуночи.

В рамках первого этапа диспансеризации можно будет измерить рост, вес и артериальное давление, сдать общий и биохимический анализы крови, пройти ЭКГ, флюорографию и маммографию. Анкетирование поможет выявить хронические заболевания и факторы риска. Также желающие смогут сделать прививки против гриппа и пневмококковой инфекции.

Акция продолжится на следующей неделе. С понедельника по пятницу обследования в поликлинике № 1 поселка Тучково и поликлинике Рузы будут доступны до 21:00.

«Найдите время для себя и напомните о диспансеризации родным. Несколько часов, уделенных здоровью сегодня, могут стать важным вкладом в будущую активную жизнь», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

«Акция «Старт в долголетие» — прекрасный повод пройти диспансеризацию, для которой так сложно найти время. Приглашаю всех жителей позаботиться о своем здоровье», — сказал депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.