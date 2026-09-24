Как выбрать репетитора: на что обратить внимание до начала занятий

К репетиторам обращаются с разными задачами: подготовиться к ЕГЭ, повысить оценки, поступить в вуз, освоить новый язык или разобраться в конкретной теме.

При выборе важно учитывать не только предмет, но и цель занятий. Татьяна Мишина, эксперт Авито Услуг, педагог с опытом более 18 лет и руководитель лицензированной языковой онлайн-школы, и Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито, рассказали, на что обратить внимание при выборе специалиста и как оценить результаты обучения.

Как сформулировать задачу

Запрос «репетитор по математике/русскому/английскому» часто описывает только предмет, но не конкретную цель занятий. Как отмечает Татьяна Мишина, репетитор работает с определенной задачей, а не с предметом в целом.

Работа репетитора — определить уровень знаний ученика и выстроить для него подходящий маршрут: от точки А до точки Б. Поэтому родителям или самому ребенку важно заранее сформулировать конечную цель.

Можно задать себе вопрос: «к чему вы хотите прийти в результате?» Например, сдать ЕГЭ на 90+ баллов, подготовиться к олимпиаде или повысить успеваемость. Такие запросы помогают точнее определить требования к специалисту.

Как оценить опыт преподавателя

Диплом и стаж сами по себе не показывают, подойдет ли репетитор конкретному ученику, отмечает педагог Татьяна Мишина. При выборе стоит учитывать опыт специалиста в нужном направлении.

Например, если преподаватель указывает, что готовит учеников к ЕГЭ, можно уточнить, является ли это направление его основным профилем, как часто он работает с выпускниками и проходит ли сам обучение правилам сдачи ЕГЭ. По запросу преподаватель может предоставить отзывы, сообщения учеников о сдаче экзаменов и средние баллы студентов. Это позволяет получить больше информации о результатах его работы.

Насторожиться стоит, если преподаватель избегает конкретики и ограничивается общими фразами вроде «все довольны».

Как оценивать отзывы

По словам Натальи Юматовой, директора по доверию и безопасности Авито, рейтинг «5 звезд» может быть одним из ориентиров при выборе, но не обязательно искать специалиста только с максимальными оценками. Важно учитывать количество оценок, отзывы и их содержание.

Несколько оценок ниже пяти звезд сами по себе не говорят о качестве работы: у учеников могут быть разные ожидания и особенности. Если есть негативные отзывы, стоит обратить внимание на их причину и на то, как преподаватель реагирует на обратную связь.

При выборе специалиста стоит оценивать отзывы в совокупности — и краткие, и подробные. Кратких отзывов обычно больше, но у педагога, который работает на результат, можно найти отзывы вроде «Только благодаря Наталье Ивановне, сдал ЕГЭ на 90 баллов. МГУ, жди нас!». Их может быть не десятки, но 3–5 отзывов такого типа обычно достаточно для оценки опыта преподавателя.

У опытного репетитора со временем может накопиться много отзывов, и изучить каждый из них бывает сложно. Для этого некоторые онлайн-сервисы, в том числе Авито, используют суммаризацию. Языковые модели анализируют содержание отзывов и формируют краткую выжимку ключевой информации.

«Дополнительно стоит сопоставлять отзывы с остальной информацией в профиле. Вспомогательным ориентиром могут быть специальные бейджики, например „Документы проверены“ и „Надежный исполнитель“», — отмечает Наталья Юматова.

Как оценить программу занятий

После выбора преподавателя важно определить программу занятий. Для этого он может предложить тест, небольшое собеседование или пробное занятие. С их помощью преподаватель проводит диагностику, определяет сильные и слабые стороны ученика, выбирает темы для дальнейшей работы и обозначает примерные ориентиры достижения целей.

Одного плана недостаточно: важно периодически проверять, насколько он соответствует результатам занятий. Педагог Татьяна Мишина рекомендует обсудить это уже через пару занятий: удалось ли наладить контакт с ребенком, подходит ли ему выбранный подход и получается ли двигаться к поставленной цели.

Повторные проверки прогресса проводятся через 3–4 недели, затем — через 2–3 месяца. При этом важно смотреть не только на оценки. Ребенок может лучше справляться с заданиями, увереннее отвечать на уроках, перестать бояться предмета или начать самостоятельно выполнять домашнюю работу.

Эти изменения следует сопоставлять с исходным уровнем ученика и задачей, ради которой начинались занятия. Прогресс у ребенка с серьезными пробелами в знаниях может выглядеть иначе, чем у хорошо подготовленного ученика.

«Выбор репетитора — это инвестиция в будущее ребенка, поэтому к нему важно подходить ответственно. Сегодня цифровые платформы помогают собрать больше информации о специалисте еще до начала занятий — изучить его профиль, отзывы и результаты других учеников, обратить внимание на пройденные проверки. Но никакие инструменты не заменят личного знакомства: перед началом занятий можно безопасно связаться с преподавателем внутри платформы, обсудить его опыт, методы обучения и организационные вопросы, а также понять, насколько комфортно ребенку будет заниматься с этим человеком. Важно, чтобы выбранный специалист соответствовал не только учебной цели, но и потребностям самого ученика. Такой подход помогает сделать выбор более осознанным и создать условия для успешного обучения», — комментирует Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.