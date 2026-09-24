Володина предложили избрать председателем Госдумы девятого созыва
«Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. Об этом заявил руководитель фракции Дмитрий Медведев.
По его словам, президент РФ Владимир Путин уверен, что Вячеслав Володин может с успехом продолжить работу на этой должности. Партия «Единая Россия» поддерживает это предположение.
Она выдвинула Володина на пост председателя Госдумы. Согласно регламенту ГД, председатель, а также его заместители избираются на первом пленарном заседании нового созыва.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов ранее заявил, что депутаты его фракции поддержат решение о назначении Володина на пост председателя ГД. Он назвал Володина «настоящим профессионалом, который предан избирателям и стране».
«Единая Россия» также выдвинула кандидатуры глав думских комитетов. Так, например, на пост главы нового комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту названа кандидатура Александра Сидякина. Еще один новый комитет — по уголовному и административному законодательству — предлагается возглавить Юрию Петрову.
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