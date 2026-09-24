Володина предложили избрать председателем Госдумы девятого созыва

«Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы . Об этом заявил руководитель фракции Дмитрий Медведев.

По его словам, президент РФ Владимир Путин уверен, что Вячеслав Володин может с успехом продолжить работу на этой должности. Партия «Единая Россия» поддерживает это предположение.

Она выдвинула Володина на пост председателя Госдумы. Согласно регламенту ГД, председатель, а также его заместители избираются на первом пленарном заседании нового созыва.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов ранее заявил, что депутаты его фракции поддержат решение о назначении Володина на пост председателя ГД. Он назвал Володина «настоящим профессионалом, который предан избирателям и стране».

«Единая Россия» также выдвинула кандидатуры глав думских комитетов. Так, например, на пост главы нового комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту названа кандидатура Александра Сидякина. Еще один новый комитет — по уголовному и административному законодательству — предлагается возглавить Юрию Петрову.

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