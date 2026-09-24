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Сбежавшего из переноски кота ищут в аэропорту Краснодара

Кот по кличке Василий сбежал из переноски во время подготовки рейса из Краснодара в Батуми. Сотрудники аэропорта столицы Кубани занимаются его поисками.

Побег кота произошел накануне вечером. Предполагается, что пушистый мог выбраться на территорию, прилегающую к воздушной гавани.

Сотрудники просят помочь неравнодушных граждан в поиске Василия. Жители, которые видели кота, могут обратиться по телефону справочной службы: 8 800 301 19 91.

«Очень надеемся, что Василий скоро найдется и вернется к своей хозяйке», — написали сотрудники аэропорта.

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