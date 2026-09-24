США и ЕС изучают способы уменьшить поток солнечного света на Землю

По данным Politico, власти США и стран Евросоюза изучают технологии отражения солнечных лучей для борьбы с потеплением, но не готовы обсуждать их публично, сообщает «Царьград» .

Politico со ссылкой на правительственные источники пишет, что речь идет о солнечной геоинженерии. Интерес к разработкам проявляют министерства сельского хозяйства и торговли, военные ведомства и некоторые члены конгресса США. Обсуждения проходят в закрытом режиме.

Стартапы в этой сфере уже получают значительные инвестиции. Исследователи утверждают, что вскоре смогут управлять солнечными лучами. Инвесторы полагают, что из-за жары правительства начнут платить за доступ к таким технологиям.

Экологи предупреждают о возможном ущербе озоновому слою, изменении погоды и риске геополитических конфликтов. Опрошенные Politico эксперты предостерегают от поспешного применения геоинженерии во время кризисов. Они отмечают, что она не устраняет одну из причин потепления — сжигание ископаемого топлива.

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