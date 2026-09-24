65-летняя жительница Шанхая выдала себя за врача и выманила 25 тысяч долларов

Пять лет женщина изображала в соцсетях 29-летнего врача с помощью искусственного интеллекта. Мужчина перевел ей около 25 тысяч долларов, сообщает «Царьград» .

Мужчина познакомился с женщиной в 2021 году и начал за ней ухаживать. Она представлялась врачом престижной больницы. Лично они так и не встретились: женщина говорила, что ее мать против отношений, и требовала приданое и недвижимость. Иногда она сама играла роль матери.

Собеседница также обещала помочь мужчине получить контракты на строительные работы. За пять месяцев он перевел ей около 25 тысяч долларов. Не дождавшись контрактов, мужчина обратился в полицию.

По данным South China Morning Post, женщина опубликовала около 7 тысяч видео, на которых выглядела молодой благодаря ИИ, и собрала 10 тысяч подписчиков. Полиция нашла на видео небольшую пометку о применении ИИ, которую мужчина не заметил.

Следователи выяснили, что женщина родилась в 1961 году, не имела медицинского образования и работала уборщицей в больнице. Деньги она тратила на косметические операции, уход за собой и одежду. В 2009 году ее приговорили к четырем годам тюрьмы за мошенничество.

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