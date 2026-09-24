Профайлер увидел признаки стресса в ответе Зеленского о визите в Москву

Политолог и профайлер Руслан Панкратов назвал ответ Владимира Зеленского на вопрос о поездке в Москву признаком психологического напряжения, сообщает aif.ru .

У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке журналист Валентин Богданов спросил Зеленского, собирается ли тот приехать в Москву для переговоров. Зеленский сначала не отвечал, а затем произнес: «На ракете».

«Поведение и реплика Зеленского — это не дипломатический ответ, а эмоциональный срыв. В них читаются отчаяние и паника», — заявил Панкратов.

Он связал реакцию Зеленского с положением Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий, проблемами с мобилизацией и охлаждением в вопросах военной и финансовой поддержки Киева. По мнению Панкратова, украинская сторона и западные СМИ могут счесть ответ политическим жестом, а не признаком слабости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль не получал от Зеленского отказа от визита в Москву.

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