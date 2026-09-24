Американский журналист счел логичным фото Зеленского на свертках с кокаином

Американский журналист Джексон Хинкл отреагировал на фотографии Владимира Зеленского, приклеенные к сверткам с кокаином в Подмосковье, сообщает газета «Известия» .

24 сентября стало известно о задержании в Московской области молодого человека 2001 года рождения с партией кокаина весом 311,6 кг. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности опубликовал кадры задержания. На них видно, что к некоторым сверткам в сумках из багажника автомобиля приклеены фотографии президента Украины Владимира Зеленского.

«Это почему-то кажется абсолютно логичным», — написал американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X, комментируя кадры.

Задержанного поместили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России — о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

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