Актера «Бумера» Максима Коновалова оштрафовали за драку в фитнес-клубе

Мировой судья района Бибирево признал виновными Коновалова М.В. и Далецкого Ч. Б. Конфликт произошел 23 сентября. Каждому назначили штраф по статье 6.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях — за побои или иные насильственные действия.

«Суд установил, что между мужчинами в вечернее время произошел словесный конфликт, который привел к физическому контакту: один толкнул другого в грудь, а оппонент в ответ ударил визави по голове, от чего тот упал и ударился коленом. При этом в пояснениях оба отрицали факт нанесения ударов друг другу», — указано в сообщении судов общей юрисдикции Москвы в канале МАКС.

Источник «Известий» сообщил 24 сентября, что один из оштрафованных — актер театра и кино Максим Коновалов, известный по фильму «Бумер».

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