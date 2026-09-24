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Петербуржцы купили 356 тонн фигурной пасты и спагетти за восемь месяцев

Экономика

Аналитики крупного онлайн-ритейлера подсчитали: с 1 января по 31 августа 2026 года петербуржцы приобрели 356 тонн фигурной пасты и спагетти, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».

Макароны в форме гнезд горожане заказывали в 5,5 раза чаще, чем в 2025 году. Спрос на изделия из твердых сортов пшеницы вырос вдвое, на овощную пасту — на 57%. Продажи соусов увеличились на 15%.

Продажи азиатской лапши выросли на 13%. Чаще всего покупатели выбирали удон: со вкусом курицы его заказывали в 22,8 раза чаще, а со вкусом тушеной говядины — в 15,4 раза.

Спрос на готовые блюда с макаронами увеличился на 14%. Самым востребованным стало фарфалле с куриной котлетой и грибным соусом: число его заказов выросло в 3,4 раза.

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