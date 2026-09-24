Молодежь Подмосковья может заявиться на «Кубок CTF России» до 25 октября

Школьники и студенты Подмосковья в возрасте от 14 до 27 лет могут зарегистрироваться на онлайн-соревнование по информационной безопасности «Кубок CTF России» до 25 октября. Отборочный этап пройдет 31 октября, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Регистрация на «Кубок CTF России» открыта для участников от 14 до 27 лет. Они смогут проверить свои навыки в области информационной безопасности. Отборочный этап онлайн-соревнования состоится 31 октября.

Соревнование проходит в четырех зачетах. В академическом участвуют команды из 5–7 студентов одного вуза, в школьном — команды из 3–5 учащихся общеобразовательных учреждений. В смешанном зачете выступают команды из 5–7 человек независимо от учебного статуса, в зачете СПО — команды из 3–5 учащихся одного колледжа.

По итогам отбора в следующие этапы пройдут 40 команд — по 10 в каждом зачете. Школьные команды и команды СПО выйдут сразу в финал, участники академического и смешанного зачетов сыграют в полуфинале. Ознакомиться с положением конкурса и подать заявку до 25 октября можно на официальном сайте мероприятия: https://ctfcup.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.