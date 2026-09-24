В Подмосковье врачи лечат опухоли с помощью ангиографа

Врачи Подмосковья используют ангиограф для лечения опухолей через небольшой прокол, без больших разрезов. Аппарат помогает перекрывать питающие опухоль сосуды и доставлять лекарство к очагу заболевания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ангиограф позволяет врачам видеть сосуды в реальном времени: пациенту вводят контрастное вещество, и на мониторе появляется картина кровотока. Это помогает не только выявить проблему, но и приступить к лечению через небольшой прокол.

Один из методов — эмболизация. Врач через катетер вводит микрочастицы в сосуд, питающий опухоль. Они перекрывают кровоток, лишая опухоль кислорода и глюкозы. Метод позволяет воздействовать на опухоль, не затрагивая здоровые ткани, и уменьшить ее перед удалением.

При регионарной химиотерапии препарат доставляют к опухоли через питающий ее сосуд. Концентрация лекарства в очаге в десятки раз выше, чем при обычной химиотерапии, а воздействие на организм меньше. Метод снижает риск побочных эффектов и может применяться, когда системная химиотерапия противопоказана.

«Среди ключевых преимуществ — быстрая реабилитация, сохранение подвижности и мобильности пациента уже в ранние сроки после процедуры. Это особенно ценно для людей, которым предстоит дальнейшее лечение: хирургическое или химиотерапевтическое», — отметил врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению отделения абдоминальной онкологии и рентгенохирургических методов диагностики и лечения № 11 Московского областного онкологического клинического центра Михаил Извеков.

Для своевременного выявления заболеваний специалисты рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на диспансеризацию можно через чат-бот Денис в мессенджере «МАХ», региональный портал Госуслуг «Здоровье», по телефону 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.