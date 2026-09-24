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Депутат ГД Милонов заявил, что ПВО встретит Зеленского при визите «на ракете»

Общество
Владимир Федоренко

Фото - © Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что столичная ПВО встретит Владимира Зеленского, если тот прибудет в Москву «на ракете», сообщает RT.

На полях 81-й сессии Генассамблеи ООН Зеленский ответил «на ракете» на вопрос о возможном визите в Москву.

«Уже с XVII века существует традиция заряжать ворами и узурпаторами пушки и развеивать их по ветру», — подчеркнул Милонов.

Политолог Александр Дудчак назвал реакцию Зеленского нервной.

«Судя по всему, не пропустили в Америку его личного дилера, назовем его доктором, поэтому здоровье у него явно было расшатано… Поэтому он был нервный, раздраженный, прорвался его внутренний голос», — заключил Дудчак.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Зеленский делает много заявлений на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, но в Кремле пока не слышали о его отказе от визита в Москву.

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