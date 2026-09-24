В Пушкинском округе продолжают строить ЖК «Новая Ивантеевка»

ГК «Профи-Инвест» строит жилой комплекс «Новая Ивантеевка» в Пушкинском округе. Сейчас работы идут на трех очередях из 13, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В рамках комплексного развития территории ГК «Профи-Инвест» возводит на Заводской улице в Ивантеевке 30 домов высотой от 12 до 25 этажей. Проект рассчитан на 7176 семей и разделен на 13 очередей.

В первой очереди смонтировали лифты, проложили инженерные сети, завершили электромонтажные и штукатурные работы в секциях. Панелями закрыли 90% фасада, начались шпатлевка стен и стяжка полов. Во второй очереди монтируют лифтовые кабины, прокладывают сети отопления и водоснабжения, шпатлюют стены до 25-го этажа, укладывают плитку в коридорах, устанавливают двери и окна. Фасады в разных секциях готовы на 25–75%. В третьей очереди возводят стены и перекрытия на уровне девятого этажа.

В квартале построят три детских сада на 950 мест, две школы на 2200 учеников, поликлинику на 365 посещений в смену с постом скорой помощи и физкультурно-оздоровительный комплекс. Также предусмотрены культурно-досуговые центры, помещения для бизнеса, почта, МФЦ, пункт участкового полиции и девять паркингов на 4021 машино-место.

Для энергоснабжения возведут 14 трансформаторных подстанций мощностью свыше 16 МВт, для отопления — газовую котельную мощностью более 77 МВт. Водозаборный узел производительностью 6000 куб. м в сутки и локальные очистные сооружения позволят обеспечить водоснабжение и отвод стоков независимо от городских сетей. Проект также включает сети канализации, электроснабжения, теплоснабжения и ливневой канализации.

Рядом с комплексом расположен городской парк, в 2 км протекает река Уча с пляжем. Социальную инфраструктуру при комплексном развитии территорий подмосковные застройщики, в том числе ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», Level Group и ГК ФСК, возводят за счет внебюджетных средств.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.