«Мособлводоканал» промыл 110 резервуаров в Подмосковье с начала лета

Специалисты «Мособлводоканала» с начала лета промыли и обработали 110 резервуаров чистой воды на водозаборных узлах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что для каждого муниципалитета составлен отдельный план работ. Все мероприятия должны завершиться до 30 сентября.

Водозаборный узел получает воду из природного источника и направляет ее на очистку. Перед подачей в магистральные трубопроводы вода поступает в резервуар чистой воды.

При промывке специалисты опорожняют резервуар и вручную удаляют со дна песок, ил и ржавчину. Затем стены и дно очищают струями воды под давлением от налета и известковых отложений, а внутреннюю поверхность обрабатывают безопасными растворами.

Перед заполнением резервуара сотрудники лаборатории берут смывы со стен. Объект допускают к эксплуатации только после получения протокола испытаний. Такая обработка помогает сохранять питьевую воду безопасной независимо от времени года и нагрузки на систему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.