В Одинцовском округе завершили благоустройство территории новой школы

Группа «Самолет» завершила основные работы по благоустройству территории школы на 1100 мест в жилом комплексе «Рублевский Квартал» Одинцовского округа. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию ожидают в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В школе завершены монолитные и кладочные работы, устройство кровли, фасадов и наружных инженерных сетей. Строители монтируют и проверяют системы отопления, вентиляции, водоснабжения, электроснабжения и противопожарной защиты. На территории уложили покрытия, обустроили спортивную зону и уличный амфитеатр, установили освещение.

В четырехэтажном здании площадью более 13 тыс. кв. м предусмотрены 44 класса, кабинеты физики, химии, биологии и домоводства, мастерские, спортивные залы, двухуровневая библиотека и столовая на 550 мест. Для младших школьников выделят отдельные помещения, а для групп продленного дня оборудуют игровые и спальные зоны. В двусветном зале с амфитеатром на 400 мест будут проводить школьные мероприятия.

Рядом со школой предусмотрены стадион и игровые зоны для детей разных возрастов. На территории высадили растения, характерные для лесов запада Подмосковья. Жилой комплекс расположен в двух километрах от Одинцова, рядом с Дубковским и Подушкинским лесами. Помимо этой школы, в проекте запланированы еще две школы на 2750 учеников и четыре детских сада на 1400 воспитанников.

Социальную инфраструктуру в подмосковных жилых комплексах за счет внебюджетных средств также возводят ПИК, «Гранель», Level Group и ГК ФСК.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.