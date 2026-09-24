ИИ выявил в Подмосковье более 1 млн нарушений чистоты и порядка

Искусственный интеллект выявил в Подмосковье более 1 млн нарушений чистоты и порядка во дворах и на контейнерных площадках. Система анализирует видео с камер и контролирует устранение нарушений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В рамках проекта «Чистая территория» искусственный интеллект анализирует видеопоток с 80 тыс. камер «Безопасного региона» и выявляет 16 типов нарушений. Под контролем системы находятся 8,1 тыс. дворов и 4 тыс. контейнерных площадок.

После выявления нарушения система ставит задачу ответственному исполнителю, затем повторно проверяет территорию и фиксирует устранение проблемы. Нейросеть помогла сократить число жалоб по направлению «Двор» на 18%, а на состояние контейнерных площадок — на 51%. Также сократились ручной отбор камер для контроля и число обходов инспекторов.

Чаще всего система фиксировала мусор на контейнерных площадках — свыше 458 тыс. случаев. Она также выявила более 79 тыс. переполненных контейнеров, более 51 тыс. неочищенных урн, свыше 50 тыс. случаев размещения рекламы и граффити и более 39 тыс. неработающих светильников уличного освещения.

Подробнее об этой и других практиках применения искусственного интеллекта в Московской области можно узнать на портале «Цифровой регион».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.