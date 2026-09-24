Комитет лесного хозяйства Подмосковья не зафиксировал пожаров 23 сентября

Лесных пожаров на территории государственного лесного фонда Подмосковья 23 сентября не зафиксировали. С 24 по 26 сентября на большей части территории области ожидается I класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

23 сентября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали. На большей части территории региона 24 сентября ожидается I класс пожарной опасности. В Московском учебно-опытном и Сергиево-Посадском лесничествах прогнозируют II класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском — III класс.

25 сентября на большей части территории области сохранится I класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве ожидается III класс. 26 сентября в Истринском, Подольском и Талдомском лесничествах прогнозируют II класс, в Луховицком — III класс, на остальной территории преимущественно I класс.

С 24 сентября и в ближайшие дни температура днем составит от плюс 12 до плюс 17 градусов, ночью — от плюс 6 до плюс 10 градусов. Ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. По народному поверью, дождь на Федору, 24 сентября, означал, что небо плачет по солнцу: считалось, что в Федорин день оно надолго скрывается.

При обнаружении возгорания следует звонить на горячую линию лесной охраны по номеру +7 (800) 100-94-00 или в экстренные службы по номеру 112. Больше новостей — в MAX-канале: https://max.ru/id5024129468_gos.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.