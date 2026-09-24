На суде в Самаре показали снимки тела экс-мэра Виктора Тархова с телефона внучки

Самарский областной суд 24 сентября изучил фотографии тела бывшего мэра Виктора Тархова, найденные в телефоне его внучки Екатерины. Ее подозревают в убийстве деда и его жены, сообщает «КП-Самара» .

На заседании по делу об убийстве Виктора и Людмилы Тарховых показали снимки тела бывшего мэра Самары. По данным издания, фотографии сделала его внучка Екатерина, которую подозревают в преступлении.

Мать Екатерины ранее заявляла, что предполагаемый организатор преступления Светлана Метревели требовала доказательства мучений Тарховых перед смертью. Сама Екатерина утверждала, что ее не было рядом, когда бабушка и дедушка умирали. По ее словам, она находилась в квартире во время расчленения тел и смотрела в окно.

В телефоне Екатерины Тарховой также нашли фотографии документов ее предполагаемых сообщников Дмитрия Метревели и Таисии Киселевой и снимки переписок.

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