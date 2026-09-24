Эксперт Якубович связал споры соседей из-за животных с поведением владельцев

Соседские споры из-за питомцев возникают, когда хозяева не пытаются устранить шум и запах, считает эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович, сообщает RuNews24.ru .

Якубович, ранее работавший главой Тверского района, разбирал жалобы на лай, запах, выгул и содержание нескольких животных в небольшой квартире. По его мнению, важно отличать обычную жизнь с питомцем от ситуации, когда хозяин перекладывает связанные с ней неудобства на соседей.

«Проблема начинается с человека», — рассказал Якубович.

Эксперт привел пример: если собака часами лает в отсутствие хозяина, а тот ничего не делает, причина спора — не лай, а отношение владельца к соседям. То же касается запаха из квартиры, который распространяется по подъезду. При этом Якубович призвал не приписывать человеку диагноз без оснований: он может не замечать проблему или не понимать ее последствий.

Сначала эксперт советует поговорить с владельцем и договориться о конкретных мерах: уборке, выгуле, звукоизоляции или проветривании. Если хозяин отказывается что-либо менять, можно искать формальные способы воздействия.

По словам Якубовича, для таких споров нужен понятный порядок фиксации нарушений и исполнения решений. Передавать роль арбитра управляющей организации он считает неправильным: она отвечает за общее имущество, а не за поведение соседей.

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