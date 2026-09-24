Банк России выпустит рекомендации по контролю операций с наличными
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Банк России намерен рекомендовать банкам внимательнее отслеживать операции клиентов с наличными. Эксперт ожидает, что внимание привлекут крупные суммы, сообщает АБН24.
О подготовке рекомендаций на XXIII Международном банковском форуме «Банковский сектор в глобальной экономике: международные вызовы и национальные стратегии» сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля. По его словам, регулятор не выступает против наличных как таковых.
«Ужесточение контроля в этой сфере вполне оправдано, поскольку в России сохраняется значительный оборот наличности, что отражается и в статистике. При этом новые меры в основном затронут операции с крупными суммами, тогда как для подавляющего большинства граждан они не станут существенным изменением. Речь, в частности, может идти об операциях по внесению крупных объемов наличных на счет или их снятию со счета», — пояснил доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков.
По мнению Чиркова, особое внимание вызовут операции, связанные с попытками снизить налогооблагаемую базу и уйти в серую зону. Само использование наличных эксперт не считает проблемой.
Чирков полагает, что усиление контроля и сообщения о нем могут сократить использование наличных в серых схемах, способствовать легализации бизнеса и повысить собираемость налогов.
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