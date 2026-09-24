Запрос Киева на $27 млрд осложнил встречу Зеленского и фон дер Ляйен

По данным Bloomberg, Украина попросила ускорить выдачу одобренного кредита на 90 млрд евро и выделить еще 27 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета. На встрече в рамках Генассамблеи ООН представители ЕС не согласились с частью расчетов Киева и предложили привлечь к финансированию Канаду, Норвегию и Японию.

Как сообщил ТАСС, Брюссель ожидает от Киева законов по борьбе с теневой экономикой, росту налоговых поступлений и сближению с законодательством ЕС. По данным The New York Times и The Washington Post, дополнительный запрос удивил европейских чиновников. Зеленский заявил, что делегации вновь обсудят финансирование через несколько дней.

Политолог Андрей Кошкин в беседе с ОТР отметил, что собрать дополнительные 27 млрд долларов будет сложно: согласованию кредита на 90 млрд евро уже препятствовали Венгрия и Словакия. Политолог Владимир Корнилов считает, что Брюссель продолжит искать средства, но выборы в ряде стран ЕС в следующем году осложнят финансирование.

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