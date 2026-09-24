Клятва наоборот: 10 врачей-садистов, которые зверски пытали своих пациентов

В материале РИАМО собрали десять врачей, которые обратили доверие пациентов в оружие, и рассказываем, что именно они делали, пока мир не остановил их (а иногда так и не остановил).

Их встречали не как палачей. Их называли «доктор», «господин профессор», а дети в Освенциме звали Менгеле «дядей». Они приходили с папками, протоколами и уверенным голосом, и люди верили, что рядом с белым халатом им ничего не грозит. Но в этих кабинетах, бараках и лабораториях врачебная клятва переставала действовать. Детей заражали болезнями, чтобы посмотреть, как те будут развиваться. Людей опускали в ледяную воду и записывали показания, пока те замерзали. Самое страшное в этих историях не только жестокость, но и будничность: все аккуратно документировалось.

1. Йозеф Менгеле проводил опыты над близнецами

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Врач Освенцима. Главной его «коллекцией» были близнецы. Детей приводили в лабораторию, измеряли, фотографировали, а потом начинались опыты: им вводили вещества в глаза, надеясь изменить цвет радужки, заражали болезнями, чтобы сравнить, как они протекают у обоих. Когда один из близнецов умирал, второго нередко убивали, чтобы сопоставить результаты вскрытия. Выжившие вспоминали, что дети встречали его с улыбкой: он приносил сладости и разрешал называть себя «дядей». После войны бежал в Южную Америку и умер в 1979 году в Бразилии, так и не представ перед судом.

2. Сиро Исии намеренно заражал людей сибирской язвой

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Основатель «Отряда 731» (секретное подразделение ВС Японии, которое занималось разработкой биологического оружия). Людей, которых сотрудники называли «бревнами», заражали чумой и сибирской язвой и наблюдали, как болезнь разрушает тело. Других выводили на мороз, обливали водой и проверяли, как быстро замерзают руки, после чего искали способы «лечения». По свидетельствам, часть вскрытий проводили на живых людях, чтобы органы были «свежими». Исии избежал суда, передав американцам результаты исследований, и умер в 1959 году от рака.

3. Карл Клауберг стерилизовал женщин жестоким способом

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Гинеколог, работавший в Освенциме. Женщинам, запертым в блоке №10, вводили в матку едкий раствор, а затем делали рентген, проверяя результат. По воспоминаниям узниц, боль была такой, что они кричали, а потом теряли сознание. Многие умерли от воспаления, остальные остались калеками. Клауберг мечтал стерилизовать сотни женщин в день. В 1945 году его взяли в плен советские войска, в 1955-м он вернулся в Германию, был вновь арестован после жалоб выживших и умер в 1957 году, не дождавшись суда.

4. Зигмунд Рашер пытал людей в ледяной воде

Врач люфтваффе, работавший в Дахау. В одном из его экспериментов узников опускали в бак с ледяной водой и записывали, как падает температура тела и как меняется поведение: сначала дрожь, потом судороги, потом тишина. В другом людей помещали в барокамеру и снижали давление до уровня высоты в 20 километров. Свидетели рассказывали, что заключенные в ужасе рвали на себе волосы и царапали лицо. Все это Рашер подробно протоколировал. В 1945 году его расстреляли по приказу СС.

5. Арибер Хайм вводил в сердца людей бензин

Фото - © AP/ LKA Baden-Wuerttemberg. Spiegel/Wikipedia.org

«Доктор Смерть» из Маутхаузена. По показаниям выживших, он оперировал без наркоза, удалял здоровые органы, а отдельным узникам вводил в сердце бензин, чтобы засечь, сколько времени пройдет до смерти. После войны он спокойно практиковал в Германии, а в 1962 году, узнав о розыске, бежал в Египет и жил в Каире под чужим именем. Умер в 1992 году, а мир узнал об этом лишь спустя 20 лет. Обвинения против него так и не были проверены в суде.

6. Курт Хайсмайер издевался над детьми

Специалист по туберкулезу. Ему нужны были дети. 20 мальчиков и девочек от пяти до 12 лет привезли из Освенцима в Нойенгамме. Им вводили живые бациллы, а затем удаляли лимфоузлы, чтобы изучить реакцию организма. Дети слабели, кашляли, температурили. Когда фронт приблизился, их отвезли в школу в Гамбурге и убили в подвале, чтобы скрыть следы. После войны Хайсмайер десятилетиями жил под своим именем и лечил людей в ГДР, пока в 1959 году его не разоблачили. В 1966-м он получил пожизненный срок и через год умер в заключении.

7. Григорий Майрановский — «великий отравитель» времен СССР

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Руководил секретной лабораторией ядов НКВД, которую называли «Камерой». Испытуемыми были люди, приговоренные к расстрелу. Им подмешивали яды в еду, вино и лекарства, а сотрудники фиксировали симптомы и время наступления смерти. Задача была найти вещество без вкуса и запаха, которое не обнаружат при вскрытии. Некоторые испытуемые продолжали разговор, не зная, что уже отравлены. В 1951 году Майрановского арестовали, в 1953-м приговорили к десяти годам, и срок он отбыл полностью. Умер в 1964 году.

8. Марсель Пети вводил яд вместо прививок от инфекций

Фото - © Анонимный автор (Keystone-France). Getty images/Wikipedia.org

В оккупированном Париже он представлялся организатором «безопасного побега». Тем, кто искал спасения, велели прийти с деньгами и ценностями, а затем сделать «прививку от инфекций, распространенных за границей». Вместо прививки был яд. Жертв запирали в специально оборудованной комнате с глазком, через который Пети наблюдал за агонией. Когда соседи пожаловались на дым из его дома, полиция нашла в доме печь, останки и груды чужих чемоданов. Суд доказал 26 убийств, сам Пети называл цифру 63. В 1946 году его казнили на гильотине.

9. Гарольд Шипман — домашний врач-убийца

Фото - © Wakefield Prison Immediate: The Independent - Wakefield Prison/Wikipedia.org

Самый страшный пример обычного «домашнего» врача. Он приходил к пациентам, чаще всего пожилым женщинам, вводил смертельную дозу обезболивающего, а родственникам потом говорил, что смерть была естественной. Расследование выявило не менее 215 жертв, вероятно, их около 250. Самому младшему погибшему было 41 год. Убивал он просто так, «для души», мотива у него не было. Шипмана выдала подделка завещания одной из пациенток. В суде он отрицал свою вину, даже когда ему показали результаты экспертизы. В 2000 году он получил пожизненный срок, а в январе 2004-го умер в тюремной камере, причем до сих пор доподлинно неизвестно, скончался он сам или же ему «помогли»: слишком много людей желали ему смерти из-за его зверств над пациентами.

10. Генри Коттон удалял органы у пациентов, чтобы вылечить их психику

Фото - © Неизвестен. Appleton's Cyclopædia of American Biography, Volume X, 1924, pages 324–325/Wikipedia.org

Директор психиатрической больницы в Трентоне, убежденный, что безумие живет в инфекциях. Поэтому пациентам удаляли зубы, потом миндалины, а если психическое состояние не улучшалось, шли дальше: селезенку, желудок, часть толстой кишки. Значительная доля людей не переживала операции. Коттон был искренне уверен, что спасает пациентов, и при жизни коллеги его хвалили. Он умер в 1933 году, а разбираться в его методах начали только после этого. Он один из тех, кто причинял страдания не из злобы, а из веры в собственную правоту.