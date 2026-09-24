В столице прошел форум «Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса»

На форуме «Финансы для роста. Комплексные инструменты для бизнеса» представители ключевых финансовых организаций Москвы познакомили предпринимателей с широким набором банковских и небанковских инструментов, доступных столичным компаниям для развития. Организатором мероприятия выступил Комплекс экономической политики города Москвы, а прошло оно в рамках Московского финансового форума — 2026, сообщили в пресс-службе Комплекса.

Заммэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в приветственном слове участникам форума отметила, что финансы и страхование являются одним из ключевых секторов и надежным партнером экономики столицы. На сегодняшний день вклад финансового сектора в ВРП Москвы составляет порядка 12% и на отрасль приходится свыше 5% занятых в городской экономике.

«Москва по праву называется главным финансовым центром страны: здесь находится свыше половины всех кредитных организаций России, сосредоточено почти три четверти их активов и треть занятых в отрасли. Важно отметить, что финансовый сектор города — один из самых высокотехнологичных, а значит, услуги оказываются быстро, качественно и на высоком уровне. Его инструменты представлены в столице максимально широко, но предприниматели не всегда о них осведомлены и знакомы не со всеми их возможностями», — рассказала Мария Багреева.

Она добавила, что сегодня, сегодня, когда бизнес испытывает большую потребность в финансировании операционной деятельности и инвестпроектов, знание рынка финансовых инструментов особенно актуально.

В пленарной сессии приняли участие Мария Багреева, исполнительный директор Ассоциации факторинговых компаний России Дмитрий Шевченко, вице-президент Объединенной лизинговой ассоциации Татьяна Капура, президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев и президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. Среди участников форума были более 500 руководителей и топ-менеджеров московских компаний из различных отраслей экономики, предприниматели, а также представители отраслевых объединений и финансовых организаций.

В ходе пленарной сессии отметили, что сегодня существует множество финансовых инструментов, предназначенных для решения разнообразных задач. Однако бизнес зачастую их не применяет по ряду причин: предприниматели могут не знать о них, не понимать их сути и опасаться, либо у них просто нет времени или желания разбираться в разных предложениях. Это нередко приводит к тому, что компании отказываются от конкретных инструментов и решений, идеально подходящих именно им. Еще одна распространенная ошибка — игнорирование федеральных и региональных мер поддержки, которые облегчают привлечение заемных средств и упрощают доступ к другим финансовым услугам. В то же время спикеры предостерегли бизнес от чрезмерного увлечения финансовыми инструментами: подходить к ним следует вдумчиво, взвешенно и применять только то, что действительно принесет пользу здесь и сейчас или поможет решить конкретную задачу.

В рамках сессий по пяти ключевым направлениям — банковские услуги, управление капиталом, факторинг, страхование и лизинг — участники форума смогли ознакомиться с особенностями финансовых инструментов и возможностями их применения для бизнес-задач. Спикерами выступили ведущие специалисты, топ-менеджеры и руководители инвестиционных, управляющих, страховых, лизинговых и факторинговых компаний и банков. Представители правительства Москвы, в свою очередь, рассказали участникам о том, какие финансовые меры поддержки город предоставляет бизнесу и как их можно получить.

«Форум стал площадкой для продуктивного диалога между компаниями финансового сектора и бизнесом. Финансовые организации смогли рассказать предпринимателям о своих продуктах и сервисах, которые способны помочь бизнесу в решении самых разных рабочих задач, а предприниматели, в свою очередь, получили уникальную возможность донести до них свои потребности и запросы в финансовых инструментах», — пояснила Мария Багреева.