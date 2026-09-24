В Химках 23 сентября провели урок об освобождении Полтавы

Ученики, родители и педагоги школы «Перспектива» в Химках 23 сентября посетили открытый урок к годовщине освобождения Полтавы от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытый урок в школе «Перспектива» посвятили освобождению Полтавы 23 сентября 1943 года. Ученикам, их родителям и педагогам рассказали о значении этого события для наступления Красной Армии.

«За каждой такой победой стоял не только героизм солдат, но и выдающийся гений наших полководцев. Проводя такие уроки, мы помогаем ребятам почувствовать масштаб подвига их прадедов», — отметила Ирина Спирина.

После победы на Курской дуге освобождение Полтавы стало важным этапом битвы за Днепр. Советские войска преодолели оборону вермахта и вынудили противника отступить. Освобождение города открыло путь к переправам через Днепр и способствовало дальнейшему наступлению Красной Армии.

«Современные защитники Отечества — это прямые наследники славы тех, кто освобождал Полтаву в сорок третьем. Мы обязаны воспитывать детей на этих живых примерах», — прокомментировал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Встреча прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений», которую ежедневно проводят в Химках по инициативе депутатского корпуса. Программа направлена на объединение жителей разных возрастов вокруг любви к России и родному городу.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.