В Химках 23 сентября участницы «Активного долголетия» сделали ватные игрушки

На мастер-классе участницам показали все этапы изготовления ватной игрушки: от создания проволочного каркаса до росписи лиц. Педагоги объяснили, как с помощью клейстера и ваты придать фигуркам нужный объем и фактуру. Для большинства женщин это был первый опыт работы в такой технике, но каждая завершила свой сувенир.

«Такие мастер-классы дают возможность раскрыть таланты, которые дремали долгие годы. Обучение рукоделию в старшем возрасте крайне важно: оно развивает пространственное мышление и творческие способности», — отметила директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина рассказала о пользе занятий для здоровья.

«Работа с мелкими деталями и материалами разной фактуры отлично тренирует мелкую моторику, что напрямую связано с поддержанием когнитивных функций мозга и памяти. Кроме того, арт-терапия помогает справляться со стрессом», — подчеркнула она.

Клуб «Активное долголетие» работает в Химках для жителей старшего поколения. Проект создан по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Участникам доступны бесплатные занятия, в том числе компьютерной грамотностью, йогой, вокалом и прикладным творчеством. Присоединиться к проекту могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.