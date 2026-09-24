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В Башкирии сиделка до смерти забила пожилую подопечную

В Стерлитамаке задержали сиделку, которую обвиняют в смертельном избиении 72-летней женщины, сообщает СУ СК России по Республике Башкортостан.

55-летняя фигурантка работала сиделкой у пожилой пары. Однажды она поссорилась с сыном и попросилась на ночевку к подопечным.

Женщина заявилась в их квартиру в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент она начала бить пенсионерку по голове руками. Та получила смертельные травмы.

Утром сиделка обнаружила подопечную мертвой, после чего скрылась. Тело обнаружил родственник погибшей.

Следователи оперативно вычислили виновницу происшествия и установили ее местонахождение. Она пряталась в квартире знакомого ее сына. Вскоре женщину задержали.

Ей предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Решается вопрос о помещении фигурантки под арест.

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