Нелепая случайность оборвала жизнь: от чего умер Сергей Соседов и чем он запомнится телезрителям

Детство Сергея Соседова и выбор профессии

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сергей Соседов родился 23 мая 1968 года в Москве, его отец был сотрудником милиции, мать – инженером-связистом. С раннего детства Сергей интересовался музыкой, окончил музыкальную школу, затем в течение 9 лет посещал открытые лекции Московской консерватории и музыкального училища. Параллельно Соседов прошел режиссерские курсы в Московском областном институте культуры, а в 1996 году с красным дипломом окончил факультет журналистики МГУ.

После школы Сергей устроился курьером в газету «Гудок», со временем ему стали поручать писать статьи, а в 1989-м Соседов взял свое первое интервью – и сразу у Эдиты Пьехи. Общение с юным дарованием настолько понравилось певице, что после выхода материала она прислала в редакцию благодарственное письмо. С тех пор Сергей Соседов прочно обосновался в журналистском пуле российского шоу-бизнеса, писал для «ТВ-Парка», «Вечерней Москвы», «7 Дней» и десятков других изданий. Но он мечтал не столько писать тексты, сколько работать на телевидении.

Успех на телевидении и «Акулы пера»

Фото - © Сергей Соседов в шоу «Акулы пера»

В 1995 году на телеканале ТВ-6 стартовал проект «Акулы пера»: в небольшой студии несколько десятков журналистов задавала вопросы гостям программы – самым популярным на тот момент исполнителям и музыкальным коллективам.

Соседов, войдя в команду программы, мгновенно привлек внимание экстравагантной манерой поведения и едкими провокационными комментариями. При этом Сергей очень хорошо разбирался в музыке и мог аргументированно вести дискуссию, иногда «на грани фола». Молодого критика сразу заметили, он стал постоянным участником «Акул пера», его начали узнавать на улицах, звать как музыкального эксперта в другие проекты.

За время работы в «Акулах пера» Сергей обзавелся большим количеством знакомых как среди телеперсон, так и среди артистов. При этом он не испытывал пиетета даже перед самыми популярными «звездами», в частности, его ироничных критических комментариев неоднократно удостаивались Ирина Салтыкова, Алена Апина, Валерия, Филипп Киркоров и даже «примадонна» российского шоу-бизнеса 90-х Алла Пугачева.

Работа в телепроектах и судейство конкурсов

Фото - © Кадр из программы Х Фактор

За время своей телевизионной карьеры Сергей Соседов успел поучаствовать более чем в десятке различных телепроектов – «Акулы политпера» и религиозная программа «Канон», шоу «Под пресс», музыкальные конкурсы «Х-Фактор» на Украине и в Белоруссии, «Танцы со звездами», «За гранью», «Суперстар!», «Суперстар. Возвращение». Периодически Соседов пропадал с телеэкранов (так случилось, например, после смерти от онкологии его отца – тогда журналист ушел из публичного поля на несколько лет, переживая трагедию), но в итоге все равно возвращался.

В 2026 году у Соседова была насыщенная рабочая программа. Он был членом жюри нового сезона проекта «ВИА Суперстар!», первый эфир которого запланирован на 26 сентября. 21 сентября Сергей Соседов вылетел в Нерюнгри, чтобы возглавить жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока – 2026», а 26 числа планировал вернуться домой в Москву.

Причина смерти Сергея Соседова и реакция коллег

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О том, что Сергей Соседов скоропостижно скончался, вечером 23 сентября сообщил его коллега Вадим Такменев: «Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта “Суперстар” Сергея Соседова. Мы должны были встретиться все вместе в эту субботу, чтоб вместе посмотреть первый выпуск нового сезона «ВИА СУПЕРСТАР». Он очень ждал этой встречи и этой премьеры. Весь этот сезон выйдет в память о нем. О нем - непосредственном, справедливом, упрямом, добром, нежном, ярком и настоящем! Это была его последняя съемка».

Обстоятельства смерти телеведущего сейчас выясняются. Известно, что Сергей спускался к завтраку в гостинице, на лестничной площадке внезапно упал и ударился головой. Прибывшая бригада скорой диагностировала отек мозга, телеведущего отвезли в больницу, где хирурги начали экстренную операцию. К сожалению, все их усилия оказались тщетными: Сергей Соседов умер на операционном столе. Ему было 58 лет.

По версии знакомых журналиста, падение мог спровоцировать тромб: Сергей и раньше жаловался на самочувствие, а отрыв тромба мог быть вызван длительным перелетом из Москвы в Якутию. При этом, отмечают люди из окружения Соседова, в утро перед фатальным падением он чувствовал себя хорошо, шутил и выглядел совершенно здоровым.

Коллеги журналиста были шокированы внезапной смертью Сергея. Телеведущая Лера Кудрявцева выложила в соцсети памятный ролик о Соседове и напомнила: «Жизнь – это здесь и сейчас! И никаких завтра, потом, когда-нибудь. Каждую минуту проживайте наслаждаясь, ведь “потом” может уже и не быть».

Яна Поплавская написала: «У нас с Сергеем были очень хорошие отношения. Мы виделись с ним две недели назад на съемках у Малахова. Он был полон планов на жизнь и ничего не предвещало такой беды. Самый большой кошмар в том, что у Сергея Соседова осталась одна 88-летняя мама. Сергей очень заботился о ней. Что теперь с ней будет? Сейчас все паблики и СМИ будут писать о Соседове. Но очень скоро, к сожалению, мало кто вспомнит, что был такой человек – странный, талантливый, очень образованный, которого часто приглашали на ток-шоу, как некую “перчинку”. Хотя он действительно был хорошим, профессиональным музыкальным критиком и журналистом».

Личная жизнь и семья Сергея Соседова

Фото - © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сергей Соседов никогда не был женат и не имел детей. «Я человек свободный, ветреный, одиночка. Брак – это так рутинно и однообразно, семья меня угнетает, хотя одиночество – это тоже очень тяжело», – говорил он в интервью. При этом он мечтал о детях и даже рассматривал суррогатное материнство, но окончательное решение все время откладывал.

Из всех близких людей Сергей больше всего ценил свою маму, говоря о ней: «У нее чистая и добрая душа, у нее острый ум, потрясающее чувство юмора, а готовит она как лучшие повара мишленовских ресторанов. Я очень люблю маму, это главный человек в моей жизни. Таких людей должно быть много, чтобы каждый ощутил, насколько она потрясающая! Спасибо небу за такого героя в моей жизни».

Сергей жил с мамой в небольшой двухкомнатной квартире в Москве. Известно, что он планировал купить жилье попросторнее и накопил около 11 миллионов рублей на вкладе в банке «Югра». Когда у банка отозвали лицензию, Сергей лишился почти всех сбережений и новую квартиру купить так и не смог.

Сейчас решается вопрос о доставке тела телеведущего из Якутии в столицу. Похоронят Сергея на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Время и место прощания пока неизвестно.