В Долгопрудном врачи спасли пациента с инсультом, удалив тромб

Мужчину с ишемическим инсультом доставили в Региональный сосудистый центр Долгопрудненской клинической больницы после того, как его жена заметила нарушение речи и вызвала скорую помощь. Врачи провели пациенту экстренную эндоваскулярную тромбэкстракцию — малоинвазивную операцию по удалению тромба из сосуда.

Эндоваскулярный хирург Камиль Сулейманов через двухмиллиметровый прокол в бедренной артерии провел катетер к сосудам мозга и извлек тромб. Операция прошла без разрезов и трепанации, кровоток восстановился.

Тромбэкстракция считается золотым стандартом помощи при ишемическом инсульте в первые часы после его начала. В сосудистом центре Долгопрудненской больницы такие операции проводят круглосуточно. Своевременная диагностика и быстрая доставка пациента в центр помогли избежать необратимых повреждений мозга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.