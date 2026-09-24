Жуковская больница провела 6 693 маммографии почти за год

Специалисты городской поликлиники Жуковской областной клинической больницы провели 6693 маммографии почти за год работы цифрового аппарата «Маммо 5МТ», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Отечественный цифровой маммограф «Маммо 5МТ» работает в Жуковской областной клинической больнице почти год. За это время специалисты городской поликлиники выполнили 6693 исследования.

«Более 200 из них — в 3D-проекции. У аппарата есть такая функция, которая позволяет обследовать молочную железу более точно. Такие обследования назначают при подозрении на онкозаболевание», — уточнила заведующая отделением лучевой диагностики Жуковской больницы Анна Татарникова.

Аппарат находится в кабинете 106 на первом этаже городской поликлиники. Регулярные обследования помогают выявить рак молочной железы на ранней стадии и вовремя начать лечение. Самостоятельно записаться могут пациентки старше 40 лет, прикрепленные к поликлинике Минздрава Московской области, если они не проходили маммографию более двух лет.

Запись доступна на портале «Здоровье» (zdrav.mosreg.ru/start), по телефону 122, в приложении «Добродел Здоровье», через чат-бот в МАКС и на стойке администрации. Аппарат приобрели в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.