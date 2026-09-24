Во Фрязине завершат капремонт дошкольного отделения школы № 3 в 2026 году

Строители к 24 сентября выполнили 98% работ по капитальному ремонту дошкольного отделения школы № 3 во Фрязине. Завершить ремонт планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 3 имени Героя Советского Союза А. Г. Дудкина на улице Попова во Фрязине выполнен на 98%. Работы планируют завершить до конца 2026 года.

«На объекте работают 15 человек. Строители завершают пусконаладочные работы и сборку, расстановку мебели», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании площадью 856 кв. м обновили кровлю, водосточную систему и инженерные сети. Установили системы видеонаблюдения и пожарной безопасности, отремонтировали групповые помещения и пищеблок. Также обновили фасад и благоустроили прилегающую территорию.

Ремонт проходит по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.