Отек мозга и отравление: пенсионерку-грибника госпитализировали в Подмосковье

В городском округе Красногорск пенсионерка попала в больницу с тяжелым отравлением после употребления грибов. Несколько дней женщину мучили озноб, рвота, диарея и слабость, пишет Baza .

На четвертые сутки родные не смогли разбудить пенсионерку и вызвали скорую помощь. Пациентку госпитализировали в Красногорскую клиническую больницу. Там у нее диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и отек головного мозга.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, несколько дней врачи откачивали пенсионерку с помощью капельниц. В настоящее время ее состояние оценивается как стабильное, жизни женщины ничего не угрожает.

Сама пострадавшая рассказала, что все началось после «тихой охоты». Она насобирала корзины груздей и опят, наготовила их кастрюлями и ела четыре дня, не убирая в холодильник.

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