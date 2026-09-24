В сентябре в Егорьевске делают прививки от гриппа в МФЦ

Жители Егорьевска могут в сентябре сделать прививку от гриппа в МФЦ на улице Карла Маркса без предварительной записи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Пункт вакцинации работает с 08:30 до 15:00 в здании МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального округа Егорьевск по адресу: улица Карла Маркса, д. 25/19. Для прививки нужны паспорт и полис ОМС. Перед процедурой фельдшер проведет обязательный осмотр.

Доступны вакцины от гриппа «ФЛЮ-М» и «Ультрикс Квадри» для детей, а также «Превенар 13» от пневмонии. Прививку уже сделал директор центра Павел Сергеевич Кривошеев.

«Грипп — это не просто простуда, а серьезное заболевание, которое может вызвать опасные осложнения. Лучший способ обезопасить себя и своих близких — это своевременная вакцинация», — отметила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Ольга Евгеньевна Миронова.

Медики рекомендуют прививаться в сентябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до сезона простуд. Сделать прививку можно и в поликлинике по месту прикрепления: перед вакцинацией врач проверит, нет ли противопоказаний. Записаться к педиатру или терапевту можно через личный кабинет на региональном сайте госуслуг, по номеру 122 или через чат-бот в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.