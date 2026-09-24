Певица Азиза рассказала, что Сергей Соседов боялся остаться один

Азиза рассказала о страхе Сергея Соседова остаться одному и назвала его близким человеком, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Соседов высоко ценил талант Азизы. На шоу «Суперстар», где певица лидировала на протяжении сезона, критик отстаивал ее интересы и не раз спорил из-за нее с Лерой Кудрявцевой.

Азиза рассказала, что они постоянно были на связи. Известие о смерти Соседова потрясло певицу: в разговоре с «МК» она не сдержала слез.

«Он и не думал умирать. Наоборот, он хотел жить. И очень переживал за свою маму: боялся остаться один…» — рассказала Азиза.

Певица назвала Соседова родным по духу человеком. По ее словам, он поддерживал ее и умел ценить настоящие таланты.

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