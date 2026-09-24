Тедич заявил, что победа над «Ахматом» придала «Акрону» уверенности

В девятом туре Российской премьер-лиги «Акрон» обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. До этого команда Срджана Благоевича не побеждала восемь матчей подряд.

Тедич сравнил эту серию со своим опытом в Нидерландах. Тогда его команда боролась за выживание и вылетела во вторую лигу. По словам форварда, нынешняя ситуация отличается: сезон только начался, поэтому у «Акрона» есть время исправить положение. Для этого команде нужно сосредоточиться и усердно работать.

«Одна победа придает уверенности в себе, и хорошо, что она пришла к нам в последнем матче перед перерывом», — сказал Тедич.

26-летний сербский нападающий перешел в «Акрон» летом 2026 года. Ранее он выступал в Сербии, Нидерландах и Англии, а также находился в системе «Манчестер Сити».

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