Стрелок из Химок завоевал бронзу на сентябрьском этапе Кубка России

Спортсмен из Химок Тимур Берлинский и Ольга Щербакова из Жуковского заняли третье место в стрельбе из пневматической винтовки на этапе Кубка России, который проходит с 13 по 25 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тимур Берлинский и Ольга Щербакова завоевали бронзу в олимпийском упражнении «винтовка пневматическая, 10 метров, пара смешанная». Золото получили представители Липецкой области, серебро — спортсмены Сахалинской области.

«Поздравляю Тимура с призовым местом на Кубке России. За этой медалью стоят серьезная подготовка, выдержка и концентрация», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

В программу этапа вошли дисциплины по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия. В рамках турнира также проходит финал Кубка России по стрельбе из малокалиберного оружия.

Бронзовые медали на этом этапе также завоевали представители Подмосковья Екатерина Бакулина и Иван Колесник. Соревнования проходят с 13 по 25 сентября в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.