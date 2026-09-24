106 тыс жителей Химок прошли диспансеризацию с начала 2026 года

Диспансеризация в Химках с начала 2026 года охватила 106 тыс. жителей. В округе также началась сезонная вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала 2026 года диспансеризацию прошли 106 тыс. жителей Химок. Обследование доступно совершеннолетним жителям с полисом ОМС Московской области. В программу входят анализы, осмотры врачей и исследования с учетом возраста и индивидуальных показаний.

Пройти диспансеризацию можно в любой государственной поликлинике округа в порядке живой очереди. Записаться также можно через портал «Госуслуги», по номеру 122 или в медицинском учреждении.

В Химках началась сезонная вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции. Прививку делают без предварительной записи после обязательного осмотра врача.

Канал администрации Химок в MAX: https://max.ru/gohimkiadm.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.