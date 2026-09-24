84 школьника вступили в ряды юных инспекторов в Химках 23 сентября

Школьники из 17 образовательных учреждений Химок 23 сентября участвовали в конкурсе «Безопасное колесо». После конкурса 84 человека приняли в ряды юных инспекторов движения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс «Безопасное колесо» и церемония посвящения прошли в Химках 23 сентября, в Единый день безопасности дорожного движения. Участники отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, показывали знание теории и практические навыки оказания первой помощи. На отдельном этапе они продемонстрировали фигурное вождение велосипеда и самоката с соблюдением требований безопасности.

Участники мероприятия также изготовили световозвращающие брелоки для пешеходов. Начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Химки Юрий Сучков обратился к новым участникам движения юных инспекторов:

«Вы становитесь примером для сверстников и младших товарищей, активными помощниками Госавтоинспекции в благородном деле сохранения жизни и здоровья людей», — подчеркнул Юрий Сучков.

Представитель общественного совета при УМВД России по городскому округу Химки Нелли Шиповалова-Ветлова пожелала школьникам безопасных дорог и успехов в их работе. В конце церемонии юным инспекторам вручили удостоверения и памятные подарки, а также напомнили об обязанностях участников отрядов ЮИД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.