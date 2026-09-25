В Зарайске 25 сентября открыли агротехнологический класс в лицее № 5

Агротехнологический класс открылся 25 сентября в лицее № 5 Зарайска. Школьники будут изучать генетику и селекцию растений и работать в учебной лаборатории, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Класс открыли в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» при участии группы компаний «РОСТ» — одного из крупнейших российских производителей овощей защищенного грунта. Индустриальным партнером стал входящий в группу тепличный комплекс «Луховицкие овощи». В помещении провели ремонт и оборудовали лабораторию с гидропонными установками. Обучение начнется с восьмого класса.

Программа включает специализацию «Генетика и селекция растений», углубленное изучение химии, биологии и математики, расширенный курс физики и дополнительные дисциплины — от микробиологии до агробиотехнологий. Школьники смогут изучать агрохимию, проводить опыты, осваивать выращивание растений в защищенном грунте и знакомиться с профессиями биотехнолога и агрохимика. Среди образовательных партнеров — Луховицкий аграрно-промышленный техникум и Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева.

«Сегодня в регионе уже работает 15 агротехнологических классов — это основа ранней профориентации школьников и подготовки будущих специалистов для отрасли», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

«Мы открываем дверь в профессию, которая кормит страну, меняет технологии и дает реальный результат — свежие, качественные овощи круглый год», — подчеркнул директор тепличного комплекса «Луховицкие овощи» Алексей Кремлев.

В группу компаний «РОСТ» входят 23 тепличных комплекса в 16 регионах. «Луховицкие овощи» в 2025 году произвели более 34 тыс. тонн овощей защищенного грунта, а за первое полугодие 2026 года — 13,3 тыс. тонн огурцов, 3,3 тыс. тонн томатов и 2,4 тыс. тонн томатов черри. Аналогичные агроклассы для школьников 7–11-х классов создают совместно с другими предприятиями АПК региона.

Нацпроект «Продовольственная безопасность» позволяет российским школьникам еще во время учебы начать знакомство с отраслью АПК. В стране создают агротехклассы с умными теплицами, гидропоникой и виртуальными тренажерами. По всей стране работают более 2 тысяч таких площадок, а к 2030 году их число вырастет до 18 тысяч.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.