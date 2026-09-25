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Тело Сергея Соседова привезут в Россию не раньше 28 сентября

Тело музыкального критика, журналиста и телеведущего Сергея Соседова привезут из Якутии не раньше 28 сентября. Об этом родственники артиста сообщили ТАСС .

25 сентября Соседов должен был выступать в Нерюнгри на конкурсе «Жемчужина ДВ 2026». Однако 23 сентября российский тележурналист и телеведущий Вадим Такменов опубликовал новость о смерти критика.

Причиной смерти Соседова стал несчастный случай — он упал и сильно ударился головой. Знаменитому ведущему было 58 лет.

О вехах карьеры, семье и причинах смерти музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова рассказываем в материале РИАМО.

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