Вадим Такменов сообщил о смерти музыкального критика Сергея Соседова

Российский тележурналист и телеведущий Вадим Такменов сообщил о смерти своего друга и коллеги, а также музыкального критика Сергея Соседова. По его словам, это произошло утром 23 сентября.

По словам Такменова, Соседов был неотъемлемой частью команды, сердцем и движком проекта «Суперстар».

«Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта „Суперстар“ СЕРГЕЯ СОСЕДОВА. <…> Весь этот сезон выйдет в память о нем. О нем — непосредственном, справедливом, упрямом, добром, нежном, ярком и настоящем! Это была его последняя съемка. Теперь мы будем вглядываться в каждый кадр, чтоб запомнить последние минуты, дни и недели, проведенные вместе», — написал Такменов.

По словам коллег, Соседов очень ждал премьеры нового сезона шоу. Команда планировала собраться вместе в эту субботу, чтобы посмотреть первый выпуск. Теперь весь сезон «ВИА Суперстар» будет выходить в память о нем.

На момент публикации заметки неизвестно, что стало причиной смерти Соседова. В обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

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