Неизвестный беспилотник заметили в аэропорту Берлина

Работа международного аэропорта Берлина была приостановлена примерно на 45 минут из-за неизвестного беспилотника. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Предварительно известно, что дрон был замечен в 20:00 по местному времени на северной взлетно-посадочной полосе. Уже в 20:20 воздушное пространство над аэропортом было закрыто. Представитель аэропорта подтвердил эту информацию газете.

Несколько рейсов, которые должны были приземлиться в Берлине, перенаправили в Дрезден. Остальные рейсы были задержаны на время выяснения обстоятельств.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

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