Грузовик протаранил несколько машин в Петербурге

Вечером 23 сентября в Петербурге произошло ДТП минимум из семи автомобилей, сообщает РЕН ТВ .

Авария произошла на Софийской улице.

По предварительной информации, фура протаранила семь легковых автомобилей.

По словам очевидцев, нескольких человек госпитализировали.

В результате аварии образовалась огромная пробка. Все полосы движения перекрыты.

Ранее два человека погибли в результате тройного дорожно-транспортного происшествия с грузовиком в Краснодарском крае.

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