Грузовик протаранил несколько машин в Петербурге
Вечером 23 сентября в Петербурге произошло ДТП минимум из семи автомобилей, сообщает РЕН ТВ.
Авария произошла на Софийской улице.
По предварительной информации, фура протаранила семь легковых автомобилей.
По словам очевидцев, нескольких человек госпитализировали.
В результате аварии образовалась огромная пробка. Все полосы движения перекрыты.
Ранее два человека погибли в результате тройного дорожно-транспортного происшествия с грузовиком в Краснодарском крае.
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