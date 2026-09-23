Предприниматель рассказал, как «драники» прошли собеседование

Предприниматель рассказал, как получил положительный ответ на отклик на вакансию, написав в сопроводительном письме рецепт белорусских драников.

«Паритесь над сопроводительным? Не парьтесь. Вот драники пошли на собеседование. А ведь 100% кто-то старался писать сопроводительное под вакансию и получил отказ», — написал пользователь oscarlansky в своих соцсетях.

Комментаторы пошутили, что в описании вакансии требовалось написать в сопроводительном письме рецепт драников.

«Кто в здравом уме откажет драникам?», — написал один из пользователей сети.

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