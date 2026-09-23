«Ты че, е*******?»: неадекват разгромил авто с девушками в Свердловской области

В Свердловской области произошел дорожный конфликт, который перерос в нападение на двух девушек. Происшествие случилось на трассе Реж — Екатеринбург, неадекватный мужчина разгромил машину девушек, пишет Baza .

Предварительно известно, что девушки ехали в левом ряду и не могли пропустить вперед Audi, в котором находились мужчина с женой и детьми. Когда машины поравнялись, отец семейства высунулся из окна и начал бить по зеркалам.

«Ты че, е*******?» — закричала одна из девушек в момент, когда мужчина громил автомобиль.

Позже, уже в пробке, он вышел из автомобиля и на глазах у своей семьи пнул одну из девушек ногой.

Мужчина также пытался отобрать у пострадавшей телефон, облил ее соком и плюнул ей в лицо. Все происходящее было заснято на видео, которое позже появилось в Сети.

После инцидента отец нападавшего в разговоре с журналистами заявил, что его сын вину не признает и считает, что тот просто «погорячился». Более того, он назвал девушек «прошмандовками, которые насосали на свой автомобиль» и заявил, что его сын намерен подать иск в суд за публикацию видео.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.