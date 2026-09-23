У Джигана есть разрешение на оружие

У рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко) есть разрешение на владение оружием, сообщает РИА Новости .

«У него есть разрешение на оружие», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что артист попал в рехаб в Израиле после нападения на обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье и расстрела охранника. По данным СМИ, он удерживал сотрудников около 10 часов, обвиняя их в различных грехах, в том числе в предательстве. Свидетелем этого кошмара стали его дети, которые прятались в этот момент по шкафам.

Джиган отрицает информацию о стрельбе. По его словам, эти новости распространили хейтеры. Полиция начала проверку по данному делу.

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