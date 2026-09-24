Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве закончатся дожди

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что дожди в Московском регионе закончатся к выходным, сообщает РИА Новости .

«Дожди в столичном регионе закончатся к выходным», — отметила она.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье погода прогнозируется без осадков.

Ранее Гидрометцентр России выпустил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Московской области.

По данным синоптиков, 24 сентября ожидается усиление ветра восточной четверти, порывы которого местами могут достигать 15 метров в секунду.

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