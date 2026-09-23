«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе

Гидрометцентр России выпустил предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Московской области. По данным синоптиков, 24 сентября ожидается усиление ветра восточной четверти, порывы которого местами могут достигать 15 метров в секунду.

Период предупреждения в столице действует с 21:00 23 сентября до 18:00 24 сентября. В Подмосковье сроки те же — с 21:00 23 сентября до 18:00 24 сентября.

После 18:00 24 сентября и до 06:00 27 сентября в Москве оповещения о погоде не требуется. В Московской области аналогичный период установлен с 18:00 24 сентября до 21:00 26 сентября.

Синоптики рекомендуют жителям и гостям региона быть внимательными в период усиления ветра. Водителям стоит соблюдать осторожность на дорогах, а пешеходам — избегать нахождения рядом с шаткими конструкциями и деревьями.

Ранее предупреждение о введении «желтого» уровня погодной опасности действовало до 06:00 24 октября, но в итоге его продлили.

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